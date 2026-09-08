Fonasa presenta querella criminal por eventual fraude de subvenciones que habría generado un perjuicio cercano a los $8 mil millones

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que este martes 8 de septiembre presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por el eventual delito de fraude de subvenciones, en el marco de una investigación que involucra a cinco prestadores de salud por presuntas irregularidades en la emisión de bonos de atención.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, estas operaciones habrían generado un perjuicio para Fonasa cercano a $8 mil millones.

El pasado 7 de agosto, Fonasa ya había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, al estimar que los hechos investigados podrían constituir delitos que afectan gravemente el patrimonio del seguro público de salud y, por extensión, los recursos destinados a la atención de sus beneficiarios.

La presentación de esta querella se produce luego de que la institución tomara conocimiento de nuevos antecedentes relacionados con la investigación, dados a conocer en un reportaje emitido por Chilevisión en su noticiero central del 7 de septiembre.

Fonasa reiteró su "compromiso con el uso correcto de los recursos del seguro público de salud y con la protección del patrimonio del Fondo, que pertenece a sus más de 17 millones de beneficiarios".

Además, la institución indicó que "continuará poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y colaborará activamente con la investigación penal en curso".

Finalmente, hizo presente que "la mención de personas o entidades en el marco de esta investigación no implica, en caso alguno, imputación de responsabilidad penal, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia".

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