Fonasa inicia nueva etapa del Sistema de Acceso Priorizado con cirugías de prótesis de rodilla y cadera en clínicas privadas

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) anunció el inicio de una nueva etapa del Sistema de Acceso Priorizado (SAP), con su implementación en la Modalidad de Libre Elección (MLE). Esta puesta en marcha permitirá a las personas acceder a cirugías de prótesis de rodilla y cadera en la red privada de prestadores en convenio con el Fondo.

Con esta medida, Fonasa amplía el alcance del SAP, implementado desde julio en la Modalidad de Atención Institucional (MAI) e incorpora una alternativa adicional para disminuir los tiempos de espera en cirugías No GES.

Al respecto, el director de Fonasa, Camilo Cid, señaló que “ya hemos resuelto la derivación de más de 2 mil pacientes a través del SAP en la Modalidad de Atención Institucional con Copago Cero. Hoy comenzamos la fase en la Modalidad de Libre Elección, que permitirá a las personas atenderse en clínicas privadas en convenio, con mayor protección financiera y precios conocidos. Este es un paso concreto para reducir los tiempos de espera y entregar soluciones efectivas a las personas que lo necesitan”.

¿CÓMO FUNCIONA EL SAP EN LA MLE?

Los beneficiarios de Fonasa en los tramos B, C y D podrán atenderse en clínicas privadas en convenio.

El copago conocido incluye hospitalización, prótesis, insumos, medicamentos y al menos 15 sesiones de kinesiología postoperatoria.

Para acceder, se debe contar con la indicación médica y reservar la cirugía en este enlace: https://sap.fonasa.gob.cl/

La reserva tiene una duración de 5 días, en ese plazo se debe concretar la compra del bono de atención en el prestador en convenio, de lo contrario el cupo será liberado.

VALORES DE COPAGO SEGÚN TRAMO

Tramo B: $793.500.

Tramo C: $1.058.000.

Tramo D: $1.587.000.

PRESTADORES

El SAP ya cuenta con una amplia red de clínicas privadas desde Arica hasta Los Lagos, lo que permitirá descentralizar el acceso y acercar la atención a más personas

Para revisar el listado de prestadores en convenio SAP al 23 de septiembre de 2025 se debe ingresar a https://nuevo.fonasa.gob.cl/noticias/fonasa-inicia-implementacion-del-sistema-de-acceso-priorizado-sap-en-la-modalidad-de-libre-eleccion-2/

En caso de requerir información adicional, puede contactar al Centro de Atención Telefónica de Fonasa al 600 360 3000 o acercarse a cualquier sucursal de Fonasa a nivel país.

