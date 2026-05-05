Fonasa contactará vía WhatsApp a pacientes en lista de espera oncológica: sepa cómo evitar estafas

A raíz de la Alerta Sanitaria Oncológica que rige en el país desde el pasado 15 de abril, las personas que aguardan por un tratamiento en la lista de espera GES están recibiendo comunicaciones mediante WhatsApp por parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La finalidad de esta iniciativa, según explicó el organismo estatal, radica en corroborar que la atención médica sigue siendo necesaria. Asimismo, el procedimiento busca validar los datos de contacto del paciente y registrar números telefónicos adicionales, garantizando así que la red de salud logre ubicarlo oportunamente cuando su atención sea agendada.

Frente a este escenario, la institución fue enfática en advertir que las notificaciones legítimas se envían únicamente desde el número de WhatsApp +56 600 914 0744.

De este modo, Fonasa recalcó que una comunicación solo debe considerarse oficial si la persona recibe un mensaje desde este número específico, el emisor se identifica como Fonasa y el texto menciona una atención relacionada con la lista de espera GES.

En caso de que los afiliados deseen confirmar la autenticidad del mensaje, tienen la posibilidad de comunicarse directamente al Call Center de Fonasa (600 360 3000).

Por otra parte, la entidad previsional recalcó que nunca solicitará por WhatsApp los siguientes antecedentes:

Claves personales

Datos bancarios

Números de tarjetas

Transferencias o depósitos de dinero

Por lo mismo, la institución advirtió a la población que si la persona recibe mensajes solicitando este tipo de información, la instrucción fundamental es no responder ni compartir sus datos, junto con denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes.

PURANOTICIA