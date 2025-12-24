Flores advierte tras triunfo de Kast que "el nuevo Gobierno entra con el Senado empatado, lo que obliga a conversar"

El senador Iván Flores abordó los resultados de la última elección y comentó sobre el triunfo del Presidente electo José Antonio Kast.

En conversación con TV Senado, el parlamentario señaló que “la derecha llegó peleando hasta el final, con crispaciones al interior, con acontecimientos bastante bochornosos”.

A su juicio, este escenario dista mucho de lo ocurrido con la izquierda y centroizquierda, sector que optó por “un proceso democrático de primarias para finalmente llegar con una candidatura única”.

Pese a ello, el legislador apuntó a que “los problemas que hoy día tiene Chile en general, la incapacidad que hemos tenido todos por enfrentar con mayor firmeza la delincuencia y el avance del crimen organizado”, además de la “falta de acuciosidad de enfrentar la cuestión migratoria” y las “deficiencias en los servicios de salud” son deudas que resultaron clave en el resultado electoral.

Por otro lado, el senador apuntó a que “este gobierno (de Gabriel Boric) estaba con un Senado en desventaja y el nuevo gobierno entra con el Senado empatado”, lo que “obliga a conversar, obliga a convencer”, ya que “algunas cosas las puede regular por decreto y otras cosas no (...) El momento crítico que estamos viviendo en seguridad, en salud, en reactivación económica requiere generar confianzas y las confianzas no se establecen por decreto”.

En cuanto a la representación de la Democracia Cristiana en el Senado, Flores sostuvo que “principalmente fue la creación de Demócratas la que dividió la representación parlamentaria del partido en dos y encendió las alarmas respecto del tamaño que estábamos adquiriendo en la representación en el Congreso”.

“El resultado electoral fue bueno, entonces tenemos una buena representación y eso también es una luz para el gobierno. Una luz encendida que puede ser verde, puede ser roja, todo depende de cómo se plantee el gobierno”, agregó.

Finalmente, el senador hizo un llamado a la ciudadanía y a la clase política a que “necesitamos ser más solidarios que competitivos, necesitamos crear una sociedad donde nos queramos un poquito más y sobre todo nosotros los políticos, de respetarnos, de valorarnos, de acompañarnos en las diferencias y en el debate, pero siempre con esa humanidad por delante. Porque la confianza y la unidad solamente se pueden cimentar si tenemos buenos procederes, tenemos buenos sentimientos y actuamos en consecuencia”.

