Fisco pagó más de $4.500 millones por negligencias médicas durante el 2025

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su informe correspondiente al Sistema de Mediaciones por Daños a la Salud, informó que, durante 2025, el Fisco pagó $4.573 millones a pacientes que sufrieron de alguna negligencia en la red asistencial pública.

Con el fin de que los pacientes del sistema público que hubiesen experimentado alguna negligencia alcanzaran algún tipo de compensación sin iniciar un proceso judicial, en 2005 se creó el Sistema de Mediaciones por Daños a la Salud, del que está a cargo del CDE.

La plataforma busca dar respuesta a los usuarios que declaran haber sufrido un daño físico o psicológico debido a una atención médica realizada en el sistema público de salud. El reclamante puede acceder a un proceso de mediación que involucra tanto al recinto sanitario como al afectado.

Los más de 4.500 millones pagados el año pasado son la cifra más alta que ha registrado el sistema. En 2020, el monto pagado a los pacientes fue de $1.434 millones, mientras que, en 2014, la cifra fue de solo $874 millones.

Es decir, en cinco años la cantidad se ha cuadruplicado y en una década ha crecido más de cinco veces.

La cifra de solicitudes de mediación ingresadas al sistema también ha ido en aumento: si el total anual en 2014 era de 1.115, en 2025 fue de 2.852. De esa cantidad, 2.696 mediaciones fueron declaradas admisibles, dentro de las cuales un 36% corresponde a invalidez parcial; 29% a daño psicológico y 21% a muerte.

Si se compara con el registro de 2020, por ejemplo, el daño psicológico correspondía a un 25,6%; la invalidez parcial, a un 30%, y la muerte, a un 28,6%.

Además, las mujeres alcanzan el 59% de las solicitudes. Un dato de interés es el aumento que se observa en las mediaciones admisibles de personas mayores: si en 2015, las personas entre 25 y 45 años acumulaban un 29,6%, seguidas de las de entre 46 y 60 años, con un 22,1%, y las de 60 años y más eran un 21,8%; en 2025, aunque el grupo de entre 35 y 45 años se mantiene en el primer lugar, con un 31%, en segundo puesto está el de los mayores de 60 años, con un 30%.

