Fisco pagó $40 millones a funcionaria de La Moneda tras denuncia por acoso

El fisco pagó 40 millones de pesos a una funcionaria de La Moneda tras llegar acuerdo luego de una denuncia por acoso sexual.

Según consignó La Tercera, una funcionaria de Presidencia demandó al Gobierno ante tribunales labores acusando haber sido víctima de acoso sexual, no haber sido protegida por su jefatura y por haber sido desvinculada.

El caso terminó en abril de 2023, cuando ambas partes acordaron el pago de un monto de 40 millones de pesos con el fin de que no se siguiera adelante con la demanda.

La resolución del CDE detalla que “la parte demandante viene en desistirse expresamente de todas y cada una de las acciones deducidas en el presente juicio y pretensiones contenidas en ellas, renunciando expresamente además a toda acción, de cualquier naturaleza, que pudiera emanar de los mismos hechos de autos en contra del Fisco de Chile u otro organismo o Institución del Estado, salvo aquellas destinadas a obtener el cumplimiento de la presente transacción”.



Los hechos habrían ocurrido en la oficina de Presidencia de La Moneda. La mujer que trabajó 13 años en el Palacio relató que “inspirada por mi hijo quien tiene Síndrome de Down, asumí el desafío de intentar conseguir accesibilidad universal en el Palacio de La Moneda, proyecto que fue altamente valorado por mi jefatura, desde donde recibí instrucciones de trabajar en el marco legal del proyecto rápidamente”.



“Sin embargo, prontamente mi jefatura me manifestaría que ya no estaba interesada en el proyecto de accesibilidad universal, y que le molestaba que le insistiera”, añadió.

Posterior a esto, una compañera le habría manifestado por WhatsApp “que por favor entienda que no se puede acercar a mí, por miedo a perder su trabajo, ya que había sido amenazada por doña Paz Moreno y dejando entrever que el problema que mi jefatura tenía conmigo es que no fui contratada por el gobierno actual y, por lo tanto, no le doy confianza a Paz Moreno”.

La mujer también denunció que sufrió acoso sexual por parte de un compañero de trabajo. “Dentro del departamento en el que me desempeñaba, trabaja también Francisco Cofré, quien rápidamente desarrolló confianzas con la jefatura, al punto de ser conocido como “el regalón” de Paz Moreno”, mencionó.

“En este periodo, Francisco Cofré me envió reiterados y agresivos mensajes de carácter sexual, donde incluso me amenazaba, señalando que si no tenía relaciones sexuales con él, se iba a suicidar. En algunos de aquellos mensajes incluso nombra a doña Paz Moreno señalando que si no accedo a sus exigencias hablaría con ella, agregando la frase ‘veremos quién de los dos pesa más’”, indicó.

Ante este episodio, la extrabajadora expresa que: “No me atreví de inmediato a denunciar formalmente a Francisco Cofré ante mi jefatura: en primer lugar, por la amenaza del suicidio de mi agresor; en segundo lugar, por la posible reacción de doña Paz Moreno, cuya animadversión hacia mí era ya evidente, y; finalmente, por temor a perder mi trabajo”.

A esto se suma, una agresión directa que denunció la mujer que sufrió por parte del denunciando. “Ante la gravísima situación de acoso sexual de que fui víctima, lejos de ser protegida por mi jefatura, ésta invisibilizó el problema, y se me traspasó la carga de tomar decisiones respecto de mi agresor, quien era conocido como “el regalón” de doña Paz Moreno”, mencionó.

La mujer recalcó que “en lugar de disponer una investigación en contra de Cofré o trasladarlo a otra área, mi jefatura decidió que recaería en mí la decisión respecto de si admitía o no la presencia de mi agresor a las reuniones del Departamento, lo que, por supuesto me colocó en la incómoda posición de tener que admitirlo, habida consideración de que se trataba del “regalón” de mi jefatura, todo bajo el pretexto de que la suscrita contaría con ‘muchas más herramientas para superar este problema’. Lo cierto es que esperaba que mi jefatura me protegiera, hecho que no ocurrió”.

“Francisco Cofré, cesó sus funciones el 10 de junio del 2024, como consecuencia de un procedimiento disciplinario. Respecto de Paz Moreno, cesó sus funciones el 31 de enero del 2023, por renuncia”, acotó.

PURANOTICIA