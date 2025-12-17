Fiscalías de Chile y Bolivia crean equipo conjunto para investigar tráfico de precursores para fabricar droga

Un importante avance en materia de cooperación internacional y apoyo a investigaciones penales lograron el Fscal Nacional, Ángel Valencia, y el Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, a través de un acuerdo que crea un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para indagar delitos de tráfico de precursores químicos de drogas.

El acuerdo también fue suscrito por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, en el marco del foco criminal que dirige esta fiscalía del extremo norte y que ha permitido incautar 513 toneladas de precursores químicos en los puertos de Arica e Iquique que tenían como destino Bolivia.

En este contexto, ambos persecutores nacionales realizaron una visita al puerto de Arica donde conocieron la operación de la agencia exterior boliviana y además recorrieron el sector de almacenamiento de precursores químicos incautados.

Este foco criminal de la fiscalía se da en el marco un intenso trabajo interagencial con la Policía Marítima de la Armada, Aduanas, Carabineros y la PDI.

En este contexto, los persecutores generales y el fiscal regional firmaron el acuerdo que conforma este equipo investigativo bilateral, en el que podrán intercambiar información y pruebas, además de perfilar identificación de responsables y reforzar la protección de testigos que sean de utilidad para los procesos investigativos de las instituciones de cada país.

(Imagen: Fiscalía de Chile)

PURANOTICIA