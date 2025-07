Fiscalía solicita mediante oficio urgente a Gendarmería información de todos los presos extranjeros

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tras la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía, ordenó verificar la identidad de todos los extranjeros privados de libertad.

"Vamos a revisar todos los casos de los imputados privados de libertad actualmente extranjeros para el efecto de asegurarnos de que no tengamos algún caso, algún sujeto que no haya entregado una identidad falsa si no lo habíamos percatado. Eso es especialmente delicado respecto a los sujetos que ingresaron a la cárcel antes del 2023", indicó, según consigna Emol.

En cuanto a cómo será el cruce de información, la máxima autoridad del Ministerio Público detalló que “para no hacerlo solo en base a la información que tenemos en las carpetas de investigación, vamos a oficiar a Gendarmería, probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana, requiriéndole que nos envíe un listado con las identidades y la información sobre sus números de RUT o documentos de identificación de todos los imputados privados de libertad, tanto condenados como en prisión preventiva que se encuentran en centros de Gendarmería”.

Al respecto de esta instrucción, el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, aclaró que el cotejo de identidad "es materia del Registro Civil".

"Ustedes saben que el canje penal, que se encuentra instaurado hace muchos años, es responsabilidad del Servicio de Registro Civil de Identificación y opera a previa coordinación con el Ministerio Público", precisó.

Pérez mencionó que “no es el resorte de Gendarmería”, pero aseguró que van “a poner a disposición todos los casos, vamos a presentar la información y vamos a prestar siempre toda la colaboración que se nos requiera”.

En tanto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que "Gendarmería va a cumplir con las instrucciones que se emitan por parte del Ministerio Público”, y que “actualmente tenemos más de 9.000 extranjeros al interior de nuestros establecimientos penitenciarios, de los cuales, desde el año 2023, los tenemos todos registrados de forma biométrica".

