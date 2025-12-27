Fiscalía solicita 7 años de cárcel para Karina Oliva por delitos de corrupción electoral

La Fiscalía Metropolitana Sur presentó una acusación formal contra la expresidenta del partido Comunes, Karina Oliva, y otros 10 imputados, por presuntos delitos de corrupción cometidos durante la campaña a la Gobernación Metropolitana de Santiago en 2021, elección que finalmente ganó Claudio Orrego.

De acuerdo con lo informado por La Tercera, el fiscal Alex Cortés ingresó la acusación ante el Séptimo Juzgado de Garantía, solicitando diversas penas asociadas a infracciones a la ley de financiamiento electoral. En el caso de Karina Oliva, el Ministerio Público la acusa del delito de fraude de subvenciones y solicita una pena de siete años de presidio.

Según la investigación, tanto Oliva como el resto de los imputados habrían declarado servicios que no fueron efectivamente prestados como gastos de campaña, con el objetivo de obtener devoluciones de dinero por parte del Servicio Electoral (Servel). Parte de estos gastos habría sido respaldada con documentos tributarios falsos.

Además de la excandidata, la Fiscalía llevará a juicio a integrantes de su comando, del partido Comunes y de la Fundación Chile Movilizado, entidad que habría entregado parte de las boletas para justificar los gastos. Entre los acusados figuran Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expresidente de Comunes y expareja de Oliva), Ailine Ramírez, Camila Ríos, Jean Flores, José Robredo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Marcelo Riffo y Luis Romero.

En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía pide siete años de cárcel para Oliva, Miranda, Ramírez y Ríos; cinco años de presidio para Sanhueza, Robredo, Castillo y Riffo; y tres años de cárcel para Luis Romero, Ailine Ramírez y Jean Flores. Para el juicio oral, el Ministerio Público presentó un amplio respaldo probatorio, compuesto por 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 otras pruebas, lo que da cuenta de la magnitud del caso.

