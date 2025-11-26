Fiscalía se querella contra la destituida ministra Verónica Sabaj y solicita su desafuero

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, interpuso una querella de capítulos en contra de la destituida ministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, donde se solicita su desafuero.

Según dio a conocer "Informe Especial", en el documento se acusa a Sabaj de los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos.

“A juicio del Ministerio Público se han recabado antecedentes serios, graves y determinados que permiten afirmar el mérito suficiente para establecer la existencia de los delitos que se investigan, como también establecer sospechas fundadas de su participación en calidad de autora”, detalla la querella de capítulos.

Dentro de los hechos que constan en la presentación, están las gestiones del abogado Luis Hermosilla en marzo de 2020.

Se menciona que “le solicitó al entonces abogado del Ministerio del Interior del gobierno del Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, un beneficio indebido para sí, consistente en gestiones de apoyo para ser nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago por el Presidente de la República de la época”.

Además, se da cuenta del agradecimiento de Sabaj a Hermosilla y se detalla que “como contraprestación a las gestiones realizadas previamente por Luis Hermosilla Osorio para promover y obtener el nombramiento de Verónica Sabaj Escudero como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, ésta actuó, desde su nuevo cargo judicial, de manera obsequiosa y solícita en favor de los intereses de Hermosilla Osorio”.

Y se acusa que la destituida ministra, desde su cargo judicial, “incurrió reiteradamente en infracción de deberes vinculados a su cargo (...) en especial los deberes de probidad, imparcialidad y reserva; (...) se gestó así entre ambos un acuerdo implícito de colaboración retributiva”.

Junto con esto, se señalan una serie de fallos en los que Sabaj habría intervenido, ejecutando una conducta dolosa.

