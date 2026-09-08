Fiscalía revela que 22 alcaldes tienen medidas de protección tras amenazas o agresiones

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que 22 alcaldes tienen medidas de protección en el país tras ser amenazados o agredidos, lo mismo que 18 fiscales del Ministerio Público.

Valencia entregó estos antecedentes en la Comisión de Seguridad del Senado, que sesionó en la Municipalidad de San Bernardo, con motivo del plan para asesinar al alcalde Christopher White por parte del reo Juan Flores Valenzuela, alias el "Indio Juan".

En su intervención, Valencia expuso que "22 alcaldes cuentan con medidas de protección, a lo menos. Ellos han sido amenazados o han recibido agresiones en razón de su cargo. De ellos ocho cuentan con acompañamiento diario de seguridad (PPI). También hay 18 fiscales con esta protección".

A ello agregó que "lo peor que podemos hacer es resignarnos. Hemos tomado algunas medidas como es designar un fiscal regional -Marcos Pastén- para investigar denuncias contra autoridades y creamos una unidad de seguridad".

Por su parte, el alcalde White señaló que "hoy hablamos del resguardo a las autoridades, pero eso indica que el crimen organizado ha ido avanzando y ha disminuido la democracia. Hay grupos de individuos que establecen normas y formas dentro de un barrio, es un Estado dentro de un Estado".

"La Fiscalía dice que hay más secuestros que antes, pero hay cosas peores como niños asesinados por otros niños, niños baleados en distintas circunstancias. Estas cosas pasan en Maipú, La Pintana, Lampa, Peñaflor, Lo Espejo, Puente Alto y San Bernardo", agregó White.

También pidió la pronta publicación del reglamento de la ley de seguridad municipal y acelerar los plazos para la aprobación del proyecto de infraestructura crítica y el de reglas del uso de la fuerza.

Cabe hacer presente que la instancia fue encabezada por el presidente de la comisión, Karim Bianchi, y asistieron el propio alcalde Christopher White, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y los senadores Loreto Carvajal, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro, Cristian Vial y Manuel José Ossandón.

Además del fiscal nacional también participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

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