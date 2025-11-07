Fiscalía revela llamada que vincula a abogado con pagos a Vivanco: "Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela"

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago dio por finalizada la primera jornada de formalización contra los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el caso "Muñeca Bielorrusa".

El Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

Según consignó La Tercera, durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Los Lagos mostró una llamada entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, donde afirman que Mario Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela (Vivanco)”.

Además, en la conversación, se puede escuchar a ambos discutir sobre la apertura del secreto bancario de Vivanco y Migueles, y como un medio de prensa sigue a Barrena para realizar una entrevista por estar vinculados con movimientos entre sus cuentas y la de los imputados.

