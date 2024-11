Fiscalía realiza diligencias en la RM y Antofagasta por caso Procultura

La Fiscalía Regional de Coquimbo informó que el equipo de fiscales a cargo de la investigación de la arista Procultura, del caso Convenios, realizó diligencias en las regiones de Antofagasta y Metropolitana orientadas al esclarecimiento de los hechos asociados a esta causa que involucra ocho regiones del país.



De acuerdo a un comunicado del ente persecutor, estas acciones investigativas estuvieron lideradas por dos de los fiscales designados por el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti y contaron con la colaboración de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).



En Antofagasta, los fiscales citaron a 25 personas, de las cuales 18 entregaron su testimonio, mientras que dos se acogieron a su derecho a guardar silencio y cinco no asistieron a la diligencia.

En la Región Metropolitana, la Fiscalía programó la toma de declaración a 24 personas. De ellas, 21 testificaron y tres optaron por no responder.

Estas diligencias se suman a otras previamente realizadas en Ñuble, Biobío, Magallanes y en la Región Metropolitana.

La Fiscalía recordó que la causa se rige bajo las disposiciones del artículo 31 de la Ley N° 19.913, que establece la reserva del contenido de las diligencias en casos de lavado de activos. Esta normativa busca garantizar que las investigaciones no se vean entorpecidas ni comprometidas.



“Algunas diligencias se encuentran pendientes y otras están programadas para su desarrollo próximo. Para garantizar su realización y no su entorpecimiento, la Fiscalía Regional de Coquimbo no se referirá públicamente al contenido específico de éstas”, detalló el Ministerio Público.

