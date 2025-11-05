Fiscalía presenta querella contra la exministra Ángela Vivanco en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa"

La Fiscalía de Los Lagos ingresó una querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

El máximo tribunal deberá resolver si acoge esta acción, que se trata de un paso previo a una eventual formalización de la exmagistrada, prevista para este viernes.

La causa investiga presuntos delitos de cohecho, sobornos, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos de leyes especiales en un caso que involucra a la empresa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM.

La Corte de Apelaciones de Copiapó emitió un fallo en que los bielorrusos debían pagar 20 millones de dólares a Codelco. Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema, extraordinariamente presidida por Vivanco, revirtió el fallo, dictando que la minera estatal debía pagar los $20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones de dólares para gastos varios.

Por esta causa, se encuentran detenidos los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, quien es pareja de Vivanco.

Cabe recordar que a Vivanco se le abrió un cuaderno de remoción, donde se acusaba de irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa antes mencionada.

