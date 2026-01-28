Fiscalía presenta acusación formal en el caso Factop-Audio y busca llevar a juicio a los principales imputados

El Ministerio Público dio un paso decisivo en el denominado caso Factop-Audio al ingresar este martes la acusación formal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, buscando llevar a juicio a los principales imputados de la causa que remeció al sistema judicial chileno tras la difusión de un registro de audio sobre presuntos sobornos.

La presentación del escrito marca una etapa clave en la investigación, a casi dos años de que se hiciera público el audio en el que el abogado Luis Hermosilla hablaba de supuestas coimas a funcionarios públicos, episodio que derivó en una crisis institucional y en la remoción de cuatro ministros del Poder Judicial.

El cierre de la investigación fue comunicado el pasado 16 de enero por los fiscales Lorena Parra, Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya, tras dar por agotadas las diligencias. Con ello, se abrió el plazo legal para ingresar la acusación, que finalmente se concretó este martes, incluyendo solicitudes de penas para Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff y otros imputados.

En entrevista con CNN, la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló las penas solicitadas por el Ministerio Público. “En el caso de Daniel Sauer, si sumamos, porque son varios delitos, serían 20 años, mientras que en el caso de Leonarda Villalobos, 18 años, y en el de Luis Hermosilla, 14 años. Esa es la pretensión nuestra, y esperamos que el tribunal la acoja”.

Sin embargo, fuentes cercanas a la causa anticipan que las defensas podrían solicitar la reapertura de la investigación, lo que eventualmente retrasaría el inicio del juicio oral.

El origen del caso se remonta al 14 de noviembre de 2024, cuando se difundió la grabación de una reunión en la que participaba Hermosilla y cuyo audio fue registrado por Villalobos. El archivo fue enviado por Rodrigo Topelberg al medio Ciper para su publicación, dando pie a la investigación por presuntos sobornos.

La causa Audio se desprende de la investigación por delitos económicos vinculados al factoring Factop, liderado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, y en la que también se ha vinculado a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. Aunque inicialmente se investigaron como procesos separados, en enero de este año la Fiscalía Oriente unificó las indagatorias en una sola causa, que llegó a sumar 35 imputados.

Durante la investigación, varios de los imputados estuvieron en prisión preventiva, entre ellos Hermosilla, Villalobos, Sauer, Topelberg y Jalaff.

Pese a que el juicio aún no comienza, la Fiscalía ya ha obtenido condenas en procedimientos abreviados. En agosto del año pasado fue condenado el excontador de los Sauer, Marcelo Medina del Gatto, a cinco años de libertad vigilada y al pago de multas. También fueron condenados el exfuncionario de Tesorería Renato Robles, a tres años de libertad vigilada, y Patricio Mejías, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, a cuatro años de libertad vigilada y una multa de $9 millones. Además, Alberto Sauer fue condenado a dos penas de 540 días por delitos bancarios, las que cumplirá en libertad.

A ello se suman otras investigaciones derivadas del caso. Tres días antes del cierre de la indagatoria principal, el Ministerio Público solicitó agrupar cinco causas vinculadas, entre ellas una querella por delitos concursales presentada por el liquidador de Factop, Eduardo Godoy; una acción por simulación de contratos interpuesta por Nova Trade Solutions; una querella del SII por presuntos delitos tributarios contra Hermosilla; una causa por la filtración del audio presentada por Villalobos; y otra acción penal impulsada por Larraín Vial Activos y el Fondo de Capital Estructurado contra algunos imputados.

