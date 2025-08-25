Fiscalía podría citar al alcalde de Curacaví por información de homicidio de ingeniero

La Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó ampliar el plazo de detención de dos últimos implicados, de un total de cinco que participaron en el robo con homicidio que afectó al ingeniero Michael Peñaloza, en Curacaví.

Este miércoles 27 serán formalizados, junto a los otros tres detenidos previamente, respecto a los que también se pidió ampliación.

Asimismo, la Fiscalía solicitaría en las próximas horas información sobre el homicidio del ingeniero al alcalde de Curacaví, Christian Hernández. Esto luego que la propia autoridad diera a conocer que contactó a uno de los sospechosos del crimen.

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente le pedirán al jefe comunal que colabore en la investigación. "Se le va a requerir la información al alcalde y sus funcionarios. Es probable que se les tome declaración", señalaron fuentes de la entidad persecutora a Emol.

Previamente, el fiscal Marcos Pastén subrayó que "la investigación penal le corresponde al Ministerio Público con las policías y que la realización de actuaciones de investigación por parte de otros organismos no es la vía adecuada".

(Imagen: Municipalidad Curacaví)

PURANOTICIA