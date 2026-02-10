Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Orrego como gobernador de la región Metropolitana

La Fiscalía de Antofagasta solicitó la suspensión de la audiencia en la que se revisaría, el próximo 12 de febrero, la solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.

Ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal Cristián Aguilar presentó un escrito en el que solicita “conforme al artículo 165 N° 5 del Código de Procedimiento Civil y demás normas pertinentes, la suspensión de la vista de la audiencia fijada para el próximo 12 de febrero del corriente a las 08:30 horas".

La instancia tenía como objetivo conocer la decisión del tribunal de alzada sobre la solicitud de desafuero del gobernador Orrego.

“Por tanto, ruego a SSI: acceder a lo solicitado, fijando nueva fecha para la audiencia para conocer de la solicitud de desafuero antes señalada”, se agrega en el escrito.

Cabe señalar que el Ministerio Público solicitó el desafuero para el actual gobernador de la región Metropolitana por sus vínculos con el caso ProCultura. Si la Corte acoge el desafuero, la autoridad quedaría suspendido de sus funciones y sujeto a la investigación penal como cualquier ciudadano.

De lo contrario, si la solicitud es rechazada, la autoridad podrá continuar con su mandato sin las restricciones que impone un proceso judicial de esta envergadura.

