Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó que pidió una pena total de 14 años de presidio para Manuel Monsalve, acusado por los delitos de abuso sexual y violación.

El lunes pasado, la Fiscalía ingresó la acusación contra el exsubsecretario del Interior al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El miércoles, a solicitud de la defensa que reaccionó de inmediato, el tribunal fijó para el 20 de enero la audiencia en que se discutirá la reapertura de la investigación.

Los hechos habrían ocurrido en la noche del 22 de septiembre de 2024 en el hotel Panamericano del centro de Santiago, donde residía la exautoridad, luego de cenar con la denunciante -una subalterna- en el restorán de comida peruana Ají Seco Místico.

La investigación estuvo a cargo del fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, quienes lo formalizaron el 15 de noviembre de 2024, tras ser detenido el día anterior en Viña del Mar.

El próximo paso en el proceso es la preparación de juicio oral en fecha que debe ser determinada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía pidió 10 años y 4 años de cárcel por violación y abuso sexual, respectivamente. El juicio oral podría realizarse en marzo.

Cabe recordar que Monsalve pasó seis meses en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y hace siete meses se encuentra bajo arresto domiciliario total en su domicilio de Viña del Mar.

