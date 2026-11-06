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Fiscalía Metropolitana Oriente investigará las millonarias pérdidas de fondos D y E de las AFP

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La Fiscalía Nacional acogió la denuncia de los diputados Héctor Ulloa y José Montalva, quienes solicitaron investigar un eventual delito de administración desleal.

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Viernes 6 de noviembre de 2026 16:24
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La Fiscalía Nacional acogió la denuncia de los diputados Héctor Ulloa y José Montalva por las millonarias pérdidas de las ANFP, y la envió a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

En la respuesta firmada por Catalina Wildner, jefa de gabinete del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se informó que los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Oriente por ser el organismo competente para conocer la causa.

Los diputados solicitaron investigar un eventual delito de administración desleal por las pérdidas que dejaron los contratos de derivados de las AFP, que golpearon especialmente a los fondos D y E, y pidieron designar un fiscal exclusivo con un equipo especializado

“Ante el Ministerio Público pedimos investigar si hubo o no un delito de administración desleal”, indicó Ulloa tras conocer la decisión.

Añadió que solicitaron además que se resguarden de inmediato correos, actas y registros de las AFP, con el objetivo de preservar antecedentes que puedan ser relevantes para las diligencias.

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