Fiscalía investiga hallazgo de cadáver durante búsqueda de joven con autismo en Ñuble

La Fiscalía se encuentra investigando el hallazgo de un cadáver registrado este viernes en el sector rural de Maipo Bajo, en la comuna de El Carmen, Región de Ñuble, en el marco del operativo de búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años con autismo severo que estaba desaparecido desde hace 15 días.

Hasta el lugar se trasladó el fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos Ortiz, quien encabezó las primeras diligencias tras el hallazgo del cuerpo, el cual fue encontrado a aproximadamente 800 metros del domicilio donde el joven se encontraba de visita junto a su familia, proveniente de la Región Metropolitana.

Pese a la cercanía con el punto de desaparición, la identidad del fallecido aún no ha sido confirmada oficialmente, por lo que el Ministerio Público instruyó peritajes al Servicio Médico Legal, entidad encargada de establecer la identidad y esclarecer las circunstancias del deceso.

“El procedimiento de identificación del cuerpo lo realizará el Servicio Médico Legal y determinará la causa de muerte”, señaló el fiscal, precisando que las diligencias técnicas serán efectuadas por el SML de Chillán, a través de los análisis científicos correspondientes.

La Fiscalía informó que la familia de José Ignacio fue notificada del hallazgo y que profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos se encuentran brindando acompañamiento, mientras continúa el trabajo investigativo y se aguardan los resultados que permitan confirmar la identidad y el contexto del fallecimiento.

