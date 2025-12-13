Fiscalía investiga ataque armado contra mujer en local comercial de Independencia

Durante la madrugada de este viernes, una comerciante fue víctima de un violento ataque armado en la comuna de Independencia, hecho que es investigado por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

El ataque ocurrió en la esquina de Colón con Echazarreta, donde dos sujetos desconocidos dispararon contra la mujer de 35 años cuando se disponía a cerrar su negocio.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los individuos realizaron cinco disparos antes de huir del lugar. La víctima fue trasladada a un recinto asistencial, donde recibe atención médica.

Las autoridades informaron que la mujer se encuentra fuera de riesgo vital. Además, se estableció que la afectada ya había sufrido un ataque de características similares durante el año pasado.

El fiscal ECOH Esteban Silva señaló que se están desarrollando diversas diligencias junto a la Brigada de Homicidios de la PDI para determinar la dinámica del hecho y las motivaciones detrás del ataque.

