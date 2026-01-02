Conaf reporta 35 incendios activos y responsabiliza principalmente a la acción humana

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, se refirió a la situación de los incendios forestales a nivel nacional y las novedades que ha implementado la organización para responder ante los siniestros en la zona centro del país.

En conversación con Radio Duna, el experto detalló que "en este momento tenemos 35 incendios activos, de esos tenemos en combate 9, principalmente desde la Región Metropolitana a Los Lagos, y 19 están controlados".

Además, el director de la institución reforzó el llamado a la responsabilidad ante momentos claves para evitar que los incendios sigan propagándose.

De esta forma, frente al origen del fuego que se registró en San Carlos de Apoquindo, Illesca mencionó que "todo eso son maneras de investigación, no podemos adelantar, pero algo se ha indicado que carabineros había encontrado colillas de cigarro, y eso es la tesis principal, pero el resto ya uno no se puede referir precisamente por el secreto que tiene esta investigación".

El ingeniero forestal insistió en que "acá en nuestro país, el 99,7% de los incendios forestales son producidos por el hombre. Entonces, el 0,3% corresponde a acciones de la naturaleza".

En concreto, prácticamente todos los incendios forestales "fueron hechos por la acción humana, por acción u omisión, ya, por acción dolosa o bien también por desinteligencia de las personas".

Pese a ello, valoró que "tenemos un 18% de área afectada por incendios forestales menos que hace un año", resaltando el trabajo de preparación y colaboración con otras entidades como la policía y bomberos.

