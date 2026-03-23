Fiscalía inicia formalización de 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

La Fiscalía Metropolitana Oriente iniciará este lunes, en el Octavo Juzgado de Garantía se Santiago, las formalizaciones de 359 funcionarios públicos imputados por el uso de licencias médicas falsas, caso que reveló la Contraloría en mayo de 2025.

Se estima que las audiencias se prolongarán durante seis días y en la jornada de este lunes se les formularán cargos por los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones a 49 imputados. En todo caso, se espera que las medidas cautelares sean de menor intensidad.

En mayo de 2025, la Contraloría General de la República emitió un consolidado de información circularizada que dio cuenta de usos irregulares de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

El informe señaló que durante el período 2023-2024 se emitieron más de cinco millones de licencias médicas a funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con recursos públicos y que 25.078 funcionarios habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia por haber viajado fuera del país, durante ese mismo lapso o parte de él.

Además, se identificaron casos en los que funcionarios públicos, mientras gozaban de permisos por licencias médicas, realizaron actividades remuneradas en el sector privado o cursaron estudios en el extranjero. Asimismo, 13.286 asistieron a casinos en el mismo periodo.

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