Fiscalía ingresa solicitud de desafuero contra el gobernador Orrego por caso Procultura

La Fiscalía de Antofagasta ingresó una solicitud de desafuero en contra del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, por su presunto vínculo con delitos relacionados a la arista «Procultura» del caso Convenios.

Según dio a conocer 24 Horas, la autoridad sería investigada por los delitos de cohecho y fraude al Fisco, en el marco de este caso donde la entidad se adjudicó un convenio por más de $1.800 millones, de los cuales $1.000 no fueron rendidos ni reintegrados al Gobierno Regional (Gore) Metropolitano que lidera Orrego.

La carpeta investigativa daría cuenta que, según conversaciones del entonces director ejecutivo de Procultura, Alberto Larraín, con sus equipos, el Gobernador de la región Metropolitana le habría pedido que en siete días presentara un proyecto ya que conatba con estos fondos disponibles para poder financiarlo.

Es así como el foco de las indagatorias se centrarían en las conversaciones que pudo haber tenido Claudio Orrego con Alberto Larraín; esto, con el objetivo de dilucidar por qué se adjudicó un convenio con tales montos y más aún considerando que la autoridad había asumido tan sólo tres meses antes en la Gobernación Regional Metropolitana.

