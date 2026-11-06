Fiscalía encarga a la Brigada de Homicidios de la PDI investigar la muerte del cineasta Sebastián Lelio

La Fiscalía Metropolitana Oriente realizó las primeras pericias en el domicilio del cineasta Sebastián Lelio, en la comuna de Las Condes, tras su fallecimiento. Desde el Ministerio Público confirmaron que no emitirán declaraciones respecto del caso.

El procedimiento fue liderado inicialmente por el fiscal de Flagrancia, Jorge Reyes, quien se trasladó hasta el inmueble junto a su equipo investigativo para realizar las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte.

Una vez concluidos los trabajos preliminares, la Fiscalía Oriente encargó la investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Lelio fue encontrado sin vida durante este viernes en su domicilio, según los primeros antecedentes.

Su pareja, la actriz Amalia Kassai, comunicó el fallecimiento a través de Instagram, mediante una declaración en representación de la familia, en la que señalaron que el cineasta murió por motivos de salud, sin entregar mayores detalles.

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