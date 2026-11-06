Luto en el cine chileno: Fallece a los 52 años Sebastián Lelio, ganador del Oscar por «Una mujer fantástica»

Este viernes se confirmó el fallecimiento a los 52 años del cineasta nacional, Sebastián Lelio.

En un comunicado, la familia del profesional confirmó su fallecimiento: “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”.

Añadieron que “fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respecto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, señala el escrito firmado por la familia Lelio Kassai y la familia Campos Watt”.

El nacido el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, se encontraba en su casa al momento del deceso.

Lelio desarrolló su carrera cinematográfica en Chile, la que despegó con el estreno de «La sagrada familia» (2006).

Y el mayor reconocimiento de su carrera lo alcanzó con «Una mujer fantástica» (2017), protagonizada por Daniela Vega, donde obtuvo el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018.

Luego dio el salto al cine en inglés con «Disobedience» (2017) con Rachel Weisz y Rachel McAdams; «Gloria Bell» (2018), protagonizada por Julianne Moore; y «El Prodigio» (2022) con Florence Pugh.

Su producción más reciente fue «La ola» (2025), un musical inspirado en las movilizaciones feministas de 2018 en Chile.

Cabe señalar que el cineasta se encontraba en pleno rodaje de la película «Poeta chileno», basada en la novela homónima del escritor Alejandro Zambra.

PURANOTICIA