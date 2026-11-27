El Ministerio de Salud informó que en base a lo observado en la vigilancia de virus respiratorios del Instituto de Salud Pública (ISP), la circulación de la Influenza A presenta un aumento sostenido desde hace varias semanas.

El Informe de Circulación de Virus Respiratorios del ISP correspondiente a la Semana Epidemiológica 46, del 15 al 21 de noviembre de 2026, da cuenta de que la positividad global alcanza el 52,3%, igual a lo registrado la semana anterior (52,3%).

El virus predominante es el Rinovirus, representando el 39,2%, de las muestras positivas, afectando principalmente al grupo etario de 1 a 4 años. La Influenza A es el segundo agente más detectado, representando el 27,0% de las muestras, afectando principalmente al grupo de personas de 65 y más años.

La Vigilancia Ambulatoria de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) mostró que la tasa de notificación en la Semana Epidemiológica 46 alcanzó los 58,8 casos por cien mil habitantes, ubicándose sobre el umbral estacional y el promedio de la curva epidémica.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, afirmó que “al menos en las últimas cuatro semanas, se ha observado un aumento en los casos del virus de la Influenza A. Lo que da cuenta de un brote primaveral de este virus, similar a lo que ocurrió el año pasado cuando se observó un peak de circulación de la Influenza A durante el periodo de primavera verano, y que también se ha observado en años anteriores”

La autoridad destacó que ante el comportamiento actual de la Influenza A se ofició a las seremis y servicios de salud del país reforzar la vigilancia y gestión clínica.

“El Ministerio de Salud se mantiene monitoreando el comportamiento de los virus respiratorios a través de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, con el propósito de detectar oportunamente cambios en la circulación viral y adoptar las medidas necesarias para proteger la salud de la población”, precisó.

Al mismo tiempo, a través de la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en la Semana Epidemiológica 46 se observa la identificación de casos por influenza A que están requiriendo hospitalización, siendo el tercer agente en preponderancia con un 8,7% del total de casos.

La Influenza es una enfermedad respiratoria con potencial de generar complicaciones graves, hospitalizaciones y mortalidad, especialmente en población pediátrica, personas mayores, embarazadas y personas con condiciones crónicas de riesgo.

Actualmente, la cobertura de vacunación Influenza a nivel nacional alcanza el 80, 32%, con 8.488.476 dosis administradas.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a las personas que no han recibido su dosis de la vacuna contra la Influenza a concurrir a los vacunatorios habilitados, especialmente a los grupos de mayor riesgo: Adultos de 60 años y más y niños entre 6 meses y 5 años.

Finalmente, indicaron que "es importante mantener las medidas preventivas ante la circulación de virus respiratorios durante todo el año: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y ventilar los espacios cerrados. En caso de dudas contactar a Salud Responde al 600 360 7777".

PURANOTICIA