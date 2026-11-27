La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aprobó la procedencia del libelo.

El respaldo sumó tres votos a favor —Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC) y Raúl Soto (PPD) — frente a dos rechazos de Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

Debido a esto, se emitirá un informe a la sala de la Cámara de Diputados en el que se recomienda aprobar la acusación.

El libelo consta de tres capítulos que cuestionan: los decretos de rebajas de pena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, contraviniendo tratados internacionales suscritos; y una presunta infracción a la probidad en la que habría incurrido el ministro entregando información supuestamente inexacta a la Cámara de Diputados y medios de comunicación.

Cabe señalar que el secretario de Estado fue invitado a la instancia, pero se excusó de asistir, por lo que estuvo representando en todas las sesiones por su defensor, el abogado Juan Ignacio Piña.

PURANOTICIA