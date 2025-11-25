Fiscalía de Los Lagos investigará pagos de Yáber al senador Walker y al diputado Araya en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, para que lidere la investigación de tres causas que pueden tener carácter de delitos, en el marco del denominado caso "Muñeca Bielorrusa".

La primera de estas indagatorias dice relación con la transferencia de fondos del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al senador Matías Walker (Demócratas).

Asimismo, el líder del Ministerio Público informó que indagará la transferencia de fondos del mismo Yáber al diputado republicano Cristián Araya.

A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que “debido a la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados, y los últimos acontecimientos conocidos en la opinión pública, es que el Fiscal Nacional ha decidido que la Fiscalía Regional de Los Lagos se haga cargo de estas indagatorias”.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, indicó que “la decisión de traspasar estas causas a dicha Fiscalía se basa en el conocimiento y análisis previo que maneja la Fiscal Regional Carmen Gloria Wittwer”.

“Los hechos informados en los últimos días nacen de la causa madre conocida como ‘Caso Muñeca Bielorrusa’, por lo que resulta de toda lógica que la misma fiscal lidere estas nuevas investigaciones”, precisó.

El medio Reportea reveló un traspaso de $1,6 millones desde Yáber a Walker. Al respecto, el parlamentario argumentó que se trataba de un apoyo económico para una pasantía estudiantil de su hijo en el extranjero.

El senador descartó “de manera tajante que esta relación de amistad que he tenido desde hace 15 años con Sergio Yáber, desde que él vivía en Coquimbo, tenga relación alguna con la denominada trama Bielorrusa”.

“Eso lo quiero descartar absolutamente, y no voy a aceptar ningún atisbo de insinuación que esto tenga que ver con ese caso que es gravísimo”, subrayó.

PURANOTICIA