Fiscalía de Francia pide 30 años de cárcel para Nicolás Zepeda por la muerte de Narumi Kurosaki

La Fiscalía de Francia pidió 30 años de cárcel para Nicolás Zepeda (35), dos más que la sentencia original, por el homicidio de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016.

En la audiencia del tercer juicio que se desarrolla en el tribunal de Lyon, el chileno volvió a declarar.

"¡Nunca sabremos (lo que pasó con Kurosaki), porque no lo hice yo! ¡Nunca lo sabremos! ¡Y yo también quiero saber!", gritó el acusado entre lágrimas.

Por su parte, el fiscal Vincent Auger pidió a los magistrados y al jurado popular "declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión".

En 2023, un tribunal confirmó en segundo juicio la primera condena a 28 años de prisión por el asesinato premeditado de Kurosaki.

Sin embargo, la Corte de Casación francesa ordenó repetir el último juicio por una irregularidad procesal en la presentación de una prueba.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en fuertes indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado como testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló y otros.

En tanto, la defensa alega por su parte que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, su cliente debería ser absuelto por el beneficio de la duda. Desde su extradición desde Chile en 2020, Zepeda se encuentra en prisión.

(Imagen: AFP)

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