Fiscalía confirma identificación total de víctimas por incendios forestales en Biobío

El proceso de identificación y entrega de víctimas de los incendios forestales en la Región del Biobío continúa avanzando. El Servicio Médico Legal de Concepción informó la restitución de cuatro nuevos cuerpos a sus familias, en coordinación con el Ministerio Público.

Con estas entregas, el total de fallecidos retirados desde el SML de Concepción llegó a 14 cuerpos entregados, mientras se mantienen coordinaciones con los familiares para completar el procedimiento de forma oportuna. Desde el organismo indicaron que el contacto con las familias es constante y que las entregas se realizan tras la autorización de Fiscalía.

En paralelo, el SML informó que durante esta jornada finalizaron los trabajos de búsqueda en el sector La Huasca, en Lirquén, sin registrarse nuevos hallazgos, cerrando una de las zonas de rastreo más relevantes de los últimos días.

En cuanto al total de víctimas, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que ya fueron identificadas 20 personas fallecidas producto de los incendios forestales. De ese total, 11 corresponden a la población Ríos de Chile, ocho a calle Balmaceda y una a Punta de Parra, sectores donde se concentró el mayor impacto de la emergencia.

Finalmente, Cartagena descartó la existencia de personas desaparecidas vinculadas a la tragedia. “El Ministerio Público del Biobío no tiene presuntas desgracias pendientes, están todas solucionadas”, afirmó, destacando el avance de las diligencias realizadas.

