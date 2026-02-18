Fiscalía cita a presidente ejecutivo de Codelco tras auditoría que reveló ocultamiento de información en derrumbe en El Teniente

La Fiscalía Regional de O’Higgins citó a declarar al presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, en el marco de la investigación por el derrumbe en la mina El Teniente que provocó la muerte de seis trabajadores a fines de julio de 2025.

El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la citación ocurre tras la auditoría interna de la compañía estatal, donde se dio cuenta de "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023".

“Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional que también nos han hecho llegar, pero principalmente las preguntas han sido respecto de la auditoría. Sin perjuicio de ello, hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa", indicó el persecutor.

Asimismo, señaló que “a partir de los hechos que se han denunciado debemos investigar la responsabilidad penal de la persona jurídica y por tanto ese es el objeto de esta diligencia. Él declara en calidad de testigo pero como representante de la persona jurídica".

Cubillos aclaró que en caso de que se demuestre que la empresa tuvo responsabilidad penal en el accidente, la imputación recaería en la estatal, no en la persona natural.

El fiscal indicó que “no se trata del dolo eventual, sino que se trata del incumplimiento del sistema de control y de prevención de delitos que tiene la empresa. Lo que nosotros debemos investigar es si ese sistema ha sido de incumplimiento satisfactorio, no es del todo adecuado o los controles no fueron los adecuados para la prevención de la comisión de delitos”.

“Si ese sistema de prevención de delitos hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal de la persona jurídica”, precisó.

PURANOTICIA