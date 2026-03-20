Fiscalía cierra última causa contra Claudio Orrego: no hubo delitos en charlas de coaching

La Fiscalía Metropolitana Oriente comunicó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la última pendiente contra el gobernador Claudio Orrego: la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana con supuestos fines electorales.

La decisión de no seguir la indagatoria fue adoptada por la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, y el fiscal Cristóbal Salazar, al término de una serie de diligencias para determinar la eventual existencia de hechos constitutivos de delitos.

Estas diligencias consistieron en la revisión de los equipos computacionales, el correo electrónico y el celular de Orrego, los equipos de la empresa Vera y Asociados ligada a estos hechos, y a todo el equipo cercano al gobernador.

Debido a que no se detectaron delitos, los fiscales decidieron no continuar con la indagatoria, en lo que constituye otro triunfo para Orrego, tras el rechazo al desafuero del gobernador solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del caso ProCultura.

El Ministerio Público abrió la investigación luego de que la Contraloría determinó que Orrego habría utilizado recursos públicos (31 millones de pesos) para el financiamiento de diferentes sesiones de charlas con fines electorales durante la campaña de Orrego en 2025.

Tras conocer la decisión de fiscalía, Orrego declaró que “la acusación que el Partido Republicano hizo para destituirme ante el Tricel se funda en argumentos falsos. Estamos satisfechos con esta decisión y queremos destacar el trabajo de la Fiscalía Oriente, quien ante nuestra disposición de colaboración, actuó con diligencia y objetividad”.

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