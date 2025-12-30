Fiscalía cierra investigación y presenta acusación contra Cathy Barriga: pide penas que superan los 23 años de cárcel

La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, la acusación contra Cathy Barriga, por diversos delitos de corrupción.

Los cargos que se le imputan a la exalcaldesa de Maipú son múltiples: Fraude al fisco por cerca de 33.500 millones de pesos, falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible.

Por cada uno de ellos, el Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, superan los 23 años de cárcel. El detalle incluye 10 años y un día por fraude al fisco, 7 años por falsificación, 5 años y un día por malversación y 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.

La acusación no se limita a las penas privativas de libertad. También contempla multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

“Con esta acusación, la fiscalía regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor”, explicó Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente.

