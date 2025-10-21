Fiscalía cierra investigación por presuntos delitos sexuales en Legionarios de Cristo y Consagradas del Regnum Christi

La Fiscalía Regional de Rancagua decidió cerrar sin imputados la investigación contra actuales y exmiembros de la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo y de la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Regnum Christi.

La causa se encontraba abierta hace dos años, tras denuncias por eventuales hechos de connotación sexual, encubrimiento y obstrucción.

A través de un comunicado, Regnum Christi informó que lo resuelto por la Fiscalía se debió a la “falta de antecedentes que den cuenta de los hechos investigados”. También, que se pesquisó a siete sacerdotes, una consagrada y una exconsagrada.

La decisión del Ministerio Público se debatirá ante un juzgado de garantía la próxima semana.

Las pesquisas comenzaron en agosto de 2023, luego que se conociera el texto de una demanda y, poco después, el de una querella, de una exestudiante y una alumna del Colegio Cumbres, respectivamente.

En ese entonces, desde el establecimiento sostuvieron que "este asunto es fuente de gran dolor”, y que los presbíteros denunciados “estarán separados de sus funciones en todo lo que implica la vida escolar” durante la indagatoria.

PURANOTICIA