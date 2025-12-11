Fiscalía cierra investigación contra Manuel Monsalve: Ministerio Público tiene 10 días para presentar la acusación formal

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció el cierre de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el caso por presunta violación.

Esto luego de que el Ministerio recopilara todos los antecedentes necesarios para generar un juicio a través de diligencias a cargo del fiscal de la causa, Xavier Armendáriz.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte cerró esta etapa procesal de la causa, iniciada en octubre del 2024, cuando una funcionaria de la cartera de Interior denunció a la exautoridad de violarla en septiembre del año pasado.

Ahora, el Ministerio Público tiene 10 días para presentar la acusación por violación y abuso sexual contra Monsalve, donde podría pedir entre 5 y 15 años de cárcel.

Aunque los persecutores están listos para llevar a la exautoridad a juicio, su defensa -encabezada por el defensor público Víctor Providel- podría solicitar nuevas diligencias y así apostar a la reapertura de la causa.

