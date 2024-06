Fiscalía califica de "error dar por sentado el suicidio" de Nayara Vit: "Es una visión cerrada"

Rodrigo del Valle, expareja de Nayara Vit, fue absuelto por el delito de femicidio, tras el deceso de la modelo, ocurrido el 7 de julio de 2021.

De acuerdo con los antecedentes que se encuentran en la carpeta investigativa, el Ministerio Público acusó al empresario de haber agredido físicamente a la mujer, fracturando una de sus manos, además de haberla lanzado desde la terraza de su departamento, en el piso 12, provocándole la muerte.

En este sentido, la fiscal jefe de Género, Carolina Remy-Mayllet, afirmó tras conocerse el veredicto, que es un “error dar por sentado el suicidio detrás de la muerte de la modelo brasileña en 2021”.

La magistrada Ximena Rivera, en tanto, determinó que la investigación tuvo una “falta de rigurosidad que desembocó en una serie de falta de pruebas” que pudiesen confirmar la autoría en el hecho del empresario.

También la jueza estimó que, durante el juicio, hubo "falta de certezas" para culpar a Rodrigo del Valle, quien quedará en libertad luego de permanecer en prisión preventiva desde el 14 de abril de 2023, cuando la jueza Ximena Rivera determinó la máxima cautelar al advertir que el acusado podía ser un peligro para la sociedad y que su libertad afectaría a la indagatoria.

Asimismo, la fiscal de Género señaló “estar de acuerdo con la visión de falta de pruebas” mencionada por el tribunal. Sin embargo, criticó que existió una “falta de perspectiva de género y una visión cerrada por parte de las policías durante la investigación al quedarse con un solo testimonio”.

“El no haber recopilado testimonios a tiempo, el no haber mirado atentamente, el no haber contado con policía especializada que realizaran peritajes a tiempo es un error desde el punto de vista investigativo y por eso la importancia de aplicar perspectiva de género en toda investigación que tenga relación con la muerte violenta de una mujer”, complementó Remy-Mayllet.

La fiscal insistió que existían tres hipótesis en torno a la muerte de Nayara Vit: suicidio, femicidio y accidente, “pero lamentablemente solo se indagó la hipótesis del suicidio”.

Tras conocerse la absolución del empresario, la investigación todavía debe determinar las causas de muerte de la modelo y acreditar si hubo o no suicidio.

Por último, la persecutora no descartó presentar la nulidad del dictamen contra Rodrigo del Valle. Existe alguna causal de nulidad que son excepcionales en nuestra ley y recién ahí ver si existen recursos para presentar la nulidad”, cerró.

