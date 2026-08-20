Fiscalía busca dejar en prisión preventiva a supuestos cabecillas del tráfico de marihuana en Operación Imperio Ámsterdam

El 4º Juzgado de Garantía de Santiago resolverá este jueves las medidas cautelares de los supuestos cabecillas del tráfico de marihuana, detenidos en el marco de la "Operación Imperio Ámsterdam". Este miércoles, 19 imputados -incluido el chico reality Camilo Huerta- evitaron la prisión preventiva.

Para este jueves, sin embargo, se espera que el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, a cargo de la investigación, pida las prisiones preventivas de los empresarios Andrés Astorga Rodríguez, Mario Astorga Valenzuela y Gino Athens Athens, los supuestos cabecillas. A ellos se suman transportistas y vendedores.

Según la fiscalía, los cabecillas y sus socios operaban una organización criminal que daba apariencia de legalidad, a través de la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional y las sociedades DN Medcorp SpA y el grupo MA Botanics.

De acuerdo a la imputación, estas entidades ofrecían cogollos con concentraciones de THC muy por encima del umbral de 0,2% permitido por Instituto de Salud Pública. Además, vendían cigarrillos artesanales de cannabis, gomitas comestibles con una cantidad declarada de 30 mg de THC por unidad, aceites, resinas y extractos con presencia activa de THC.

PRIMERAS MEDIDAS CAUTELARES

Este miércoles, junto con Camilo Huerta, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo para los imputados Juan Pablo Cox, Daniel Ortega, Hanzi Besoain, Valeska Frías, Karen Athens, Vicente Rebolledo, Carla Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

En tanto, con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron los imputados Agustín Saavedra, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alambra y Alma González.

También se decretó firma quincenal y arraigo nacional para Vicente Necochea, Erick Ruhl, Tania Calderón y José Miguel Fuentealba.

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