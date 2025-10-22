Fiscalía asegura que hombre que persiguió a delincuentes no influyó en fatal choque contra furgón escolar en Recoleta

El fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, desestimó que el actuar de un adulto mayor que persiguió a delincuentes haya influido en el fatal accidente contra un furgón escolar en Recoleta.

Según consignó La Tercera, el civil, identificado como José Luis del Real, de 75 años, fue detenido por Carabineros tras el hecho, tras ser acusado de usurpación de funciones debido a que habría pretendido ser funcionario de la institución al momento de perseguir y retener a los individuos.

Previo al fatal choque, Del Real había advertido que los sujetos intimidaron a una mujer para robarle su celular, por lo que comenzó a seguirlos, portando elementos policiales como una baliza, un bastón retractil y esposas, además de utilizar piochas y una corbata de la institución.

Durante ese seguimiento a distancia, los delincuentes no respetaron una señal Ceda el Paso en la esquina de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, impactando al transporte escolar.

De acuerdo con lo expuesto este martes por la defensa, los detenidos se habrían desplazado a alta velocidad precisamente ya que eran perseguidos por este “justiciero” que se hacía pasar por policía.

Sin embargo, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía, Elizabeth Melero, sostuvo que, de acuerdo a imágenes de cámaras de seguridad, el adulto mayor los seguía a distancia, sin actitud temeraria y que, más aún, eso no era justificación para conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos de las drogas.

El fiscal Manuel Silva señaló que del Real está como testigo de la causa principal y no como imputado. Y mencionó que no se le imputan delitos por la persecución, sino que se le apercibió por tener elementos de Carabineros.

“Como Ministerio Público siempre hay que acoger lo que la defensa pueda plantear (...), pero en principio, la conducta del testigo no influye en el accidente que causa la muerte” del menor, precisó el persecutor.

En cuanto a una posible usurpación de identidad de Carabineros, el fiscal Silva sostuvo que “a aquello no me puedo referir, porque es una causa distinta a la que está siendo investigada ahora. Pero, efectivamente, existe una investigación paralela respecto a la conducta del testigo”.

