Fiscalía acusa a "Los Piratas" por los asesinatos de Ronald Ojeda y mayor Sánchez

La Fiscalía ECOH Metropolitana acusó a 20 integrantes de la célula “Los Piratas”, vinculada al Tren de Aragua, por delitos cometidos entre 2023 y 2024. Entre ellos figuran el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda y el asesinato del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez.

Según informa Radio Biobío, la investigación que fue cerrada en diciembre, estableció una asociación ilícita con operaciones en Chile y dirección desde el extranjero, dedicada a diversos mercados ilegales. La acusación detalla una estructura jerárquica y atribuye cargos como secuestro extorsivo, homicidio, extorsión y receptación de vehículos.

ESTRUCTURA CRIMINAL

De acuerdo con el documento, la organización en Chile contaba con líderes que impartían órdenes desde el extranjero, como Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, señalado como líder a nivel de Sudamérica. En el plano operativo nacional, se identificó a Rafael Enrique Gámez Salas, también conocido como Adrián Rafael Gámez Finol, apodado “Turko”, y a Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Ale”.

El ente persecutor describe que la célula “Los Piratas” actuaba con compartimentación, contando con miembros para labores logísticas, custodia, ejecución de secuestros y homicidios. Para sus operaciones, utilizaban vehículos con placas falsas o de origen ilícito, y lugares específicos como la toma “Santa Marta” en Maipú para mantener cautivas a las víctimas o esconder evidencias.

La acusación señala que el ánimo de pertenencia al grupo se reflejaba en el uso constante de símbolos piratas en comunicaciones de WhatsApp y redes sociales. En esa línea, un mensaje del imputado “Turko” publicado como ‘estado de WhastsApp’ el 24 de marzo de 2024 entre emojis de banderas piratas decía: “HOY QUIERO DARLE GRACIAS A MIS HERMANOS QUE AH ESTADO DESDE EL MINUTO O CONMIGO EN LAS BUENAS Y LAS MALAS CONMIGO QUE DE UN PAN COMEMOS TODOS Y QUE NO NOS LLAMAMOS NADA… AQUÍ NO NOS IMPORTA QUIEN SEA EL MÁS VELOCISTA SI NO EL QUE CONDUSCA (sic) COMO DEBE SER”.

Otro grupo de WhatsApp, llamado “De la mano de dios”, también creado por “Turko”, fue empleado para planificar secuestros extorsivos. En él, se compartían fotografías y datos de las víctimas obtenidos de redes sociales, y se distribuían tareas logísticas.

RONALD OJEDA

Uno de los casos centrales de la acusación es el secuestro con homicidio del ex teniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, ocurrido el 21 de febrero de 2024 en la comuna de Independencia. La Fiscalía ECOH sostiene que el crimen fue planificado y autorizado por la cúpula de la organización criminal a cambio de una suma de dinero.

Como prueba, el Ministerio Público aportó una conversación donde el imputado Yolvi González Arcaya se tomó una selfie vestido con el uniforme de la PDI que se usaría en el operativo, días antes del crimen.

Para la investigación, fue crucial el rastreo de vehículos. La acusación detalla que un automóvil Nissan Versa fue facilitado por el imputado Edgard Benítez Rubio, alias “El Fresa”, y utilizado para trasladar a la víctima. Este mismo imputado custodiaba otros vehículos usados en distintos crímenes, como un Chevrolet Spark azul y un Chevrolet Onix blanco, todos con placas adulteradas.

Las pericias balísticas realizadas por Carabineros y la PDI permitieron conectar varios homicidios. Por ejemplo, las armas utilizadas en el doble secuestro con homicidio del 28 y 29 de diciembre de 2023 en Maipú hicieron “match” con las usadas en el doble secuestro con homicidio del 9 de enero de 2024 en San Bernardo y en un doble homicidio en Malloa el 27 de enero de 2024.

En el caso de la extorsión a un comerciante el 9 de abril de 2024, la prueba clave fue un video. El imputado “Turko” amenazó a la víctima por WhatsApp y, al no obtener respuesta, ordenó a Yolvi González Arcaya disparar contra su local. González Arcaya grabó un video mientras efectuaba los disparos y se lo envió de vuelta a “Turko”, presumiblemente para rendir cuentas. Este video fue recuperado por los investigadores.

INTIMIDACIÓN DE LOS PIRATAS

La red criminal también es acusada de múltiples secuestros extorsivos. En uno de ellos, la víctima fue contactada el 19 de diciembre de 2023 a través de WhatsApp desde un número internacional. El mensaje decía: “buenas noches, un saludo ante todo lee bien lo que te voy a escribir te tenemos ubicado sabemos que tienes un Mazda 2022… necesitamos que colabores a nuestra organización te brindaremos protección… si no estás dispuesto a colaborarnos todo te va salir más caro”.

Para intimidar a la víctima, el remitente –identificado por la Fiscalía como “Turko”– le envió por la misma aplicación una foto de su familia, un audio diciendo “colabora” y un video de una granada de mano. Al no acceder al pago, ordenó un ataque a tiros contra el local comercial de la víctima, hecho ocurrido el 27 de diciembre de 2023.

En otro de los hechos consignados por la Fiscalía, ocurrido el 28 de febrero de 2024, la víctima fue contactada mediante Instagram con el pretexto de comprar zapatillas, para luego ser abordada y privada de su libertad. Los acusados exigieron luego dinero y joyas a su pareja para su liberación, quien pagó el “rescate”.

En otro hecho, catalogado como extorsión y disparos injustificados el 9 de abril de 2024, el “Turko” contactó a un comerciante exigiendo pago a cambio de protección. Ante la negativa, ordenó a Yolvi González Arcaya disparar contra el local comercial.

La acusación recoge el mensaje enviado al comerciante: “vamos a ver si tienes el mismo pensamiento, busca la comunicación… No seas bruto, más vas a perder…”.

TUMBARON AL CASTILLO

El ánimo de pertenencia y la propaganda interna quedaron registrados en las redes sociales de los acusados, expuso la Fiscalía.

“Turko” publicó el 21 de septiembre de 2023 una imagen que decía “TUMBARON AL CASTILLO MAS NO AL REY ASÍ QUE EL JUEGO SIGUE” con banderas piratas, aludiendo a una redada en la cárcel venezolana de Tocorón que no capturó al fundador del Tren de Aragua. Otra publicación suya, del 26 de marzo de 2024, fijaba el precio al que se debía vender la droga, prohibiendo hacerlo por debajo del estipulado por la organización.

LOS ACUSADOS Y LAS PENAS SOLICITADAS

Según publica Radio Biobío, los veinte acusados formalizados son: Anthony Yuhandri Barboza Bracho; Julián Andrés Iglesias Hoyos; Carlos Alfredo Sepúlveda Morales; Alexander Rafael Chourió Leal; Renzo Abraham Sánchez Hernández; Josué David Ramírez Oliveros; Wuilberth de Jesús Olivares Peña; José Marino García Orjuela; Julio César Iglesias Pereira; Wimner Jesús Rivas Olivares; Brian Jesús Piña Mendoza; Edgard Javier Benítez Rubio; Carlos Dayan Mayor Fernández; Yorman Guillermo Perozo Arraga; Osmar Enrique Romero Prince; Johandry Alberto Valladares Rivas; Alfredo José Henríquez Pineda; Yolvi Miguel González Arcaya; Nixon José Quintero Chourió y Héctor Osvaldo Soto Maureira.

Para la mayoría de los delitos de secuestro con homicidio, la Fiscalía ECOH solicita la pena de presidio perpetuo calificado. Tal es el caso de Julián Andrés Iglesias Hoyos, por su responsabilidad en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda.

Para el delito de asociación criminal, se solicitan penas que van desde los 5 años de presidio menor en su grado máximo, hasta los 10 años de presidio mayor en su grado mínimo para quienes ejercieron roles de jefatura.

La acusación finaliza solicitando al tribunal tener por presentada la formalización y dar curso al proceso, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. El documento está firmado por el fiscal regional ECOH, Héctor Barros, y el fiscal adjunto Álex Cortez.

CRONOLOGÍA DE CRÍMENES

La Fiscalía establece que “Los Piratas” actuaban en Santiago bajo órdenes de mandos superiores en Venezuela y Colombia.

El primer hecho grave detallado ocurrió el 15 de abril de 2023, con el secuestro de un hombre en la comuna de San Miguel. La motivación, según la acusación, fue el no pago de la “vacuna”, un término usado por la banda para referirse al pago por permitir delinquir en su territorio.

Posteriormente, entre el 26 y el 28 de diciembre de 2023, tres miembros de la misma organización, Joseph Torres Martínez, Ray Nápoles Castillo y Edixson Rivero Carmona, secuestraron a una víctima sin la autorización de sus superiores. Este acto de insubordinación desencadenaría una violenta respuesta disciplinaria.

Como consecuencia, entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de diciembre de 2023, los mismos tres hombres fueron secuestrados y ejecutados por orden del líder Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”. Los cuerpos de Torres Martínez y Nápoles Castillo fueron encontrados en un sitio eriazo en Rinconada de Maipú.

El 9 de enero de 2024, la banda cometió un doble secuestro con homicidio en el Acceso Sur de San Bernardo, contra Wilcar José Landaeta Briceño y Anderson Alirio Sánchez Molina. Las víctimas fueron sacadas de una casa en la comuna de Quinta Normal, utilizada como centro de operaciones, y ejecutadas a la orilla de la carretera.

El 21 de febrero de 2024 la célula criminal perpetró el secuestro con homicidio del ex teniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno. Hombres vestidos como funcionarios de la PDI lo sacaron de su departamento en Independencia. Su cuerpo fue hallado semanas después en la toma “Santa Marta” de Maipú.

La cronología de la Fiscalía continúa con una seguidilla de secuestros extorsivos. El 28 de febrero de 2024 fue secuestrada otra víctima en Cerrillos, tras ser contactada por Instagram con el pretexto de vender zapatillas. Fue liberada tras el pago de un rescate.

EXTORSIONES Y ENFRENTAMIENTOS

Los delitos de extorsión también marcaron la acusación del Ministerio Público. El 19 de diciembre de 2023, el imputado “Turko” comenzó a extorsionar a un comerciante de Independencia, enviándole incluso un video de una granada de mano. Al no pagar, el local del comerciante fue baleado el 27 de diciembre de 2023.

Otro caso de extorsión ocurrió el 9 de abril de 2024 contra el propietario de un local en Estación Central. “Turko” le envió un mensaje por WhatsApp que decía: “vamos a ver si tienes el mismo pensamiento, busca la comunicación y lo que te voy a decir es esto: los pdf no van a estar 24/7 contigo, así que es mejor llegar a un acuerdo”. Ante la negativa, ordenó disparar contra el local.

Esa misma semana, el 10 de abril de 2024, la banda se enfrentó a tiros con carabineros, resultando muerto el funcionario Emmanuel Sánchez Soto. El hecho ocurrió mientras los imputados cometían robos y, en paralelo, coordinaban un nuevo secuestro a través de WhatsApp con su líder.

El 12 de junio de 2024, la organización llevó a cabo otro secuestro extorsivo. La víctima fue mantenida cautiva en una casa en la toma “Ribera del Río” en Talagante. El propio “Turko” realizó una videollamada para extorsionar a la pareja de la víctima, exigiendo 20 millones de pesos.

PRUEBAS DIGITALES

La Fiscalía construyó esta cronología apoyándose en pruebas digitales. La revisión de teléfonos incautados permitió recuperar capturas de pantalla de grupos de WhatsApp donde se planificaban los delitos. En uno de estos grupos, de nombre ‘pirata’, se coordinó el secuestro de Ojeda Moreno.

Un hallazgo clave fue una selfie del imputado Yolvi González Arcaya, tomada el 14 de febrero de 2024, donde aparecía vestido con el uniforme de la PDI que se usaría una semana después en el secuestro del ex teniente venezolano. Esta imagen se almacenó en su propio dispositivo.

Los mensajes también mostraban la jerga y la cultura interna. En un estado de WhatsApp del 30 de marzo de 2024, “Turko” publicó una foto de 6 armas de fuego con el texto: “PUROS PIRATAS NOMAS”. Otra publicación suya del 26 de marzo fijaba el precio de la droga y prohibía vender por debajo de él.

El rastreo de la red social Instagram demostró cómo contactaban a las víctimas. Para el secuestro del 28 de febrero, el imputado Anthony Barboza Bracho, desde dentro de un centro de detención, contactó a la víctima a través de su perfil de venta de ropa, simulando ser un comprador.

PRUEBAS MATERIALES

La cadena de vehículos robados o con placas falsas fue otra evidencia crucial. Un Nissan Versa con placa fue utilizado en múltiples homicidios, conectando los casos de diciembre de 2023 en Maipú, enero de 2024 en San Bernardo y enero de 2024 en Malloa, a través de cámaras de seguridad y pericias.

Mientras que las pericias balísticas fueron determinantes para vincular a los acusados con varios crímenes. La misma arma que se usó en el homicidio del carabinero Sánchez Soto también fue empleada en el secuestro de una de las víctimas el 3 de marzo de 2024, donde la víctima recibió un impacto balístico en una pierna.

Finalmente, la Fiscalía ECOH identificó lugares recurrentes usados por la banda. La toma “Santa Marta” en Maipú funcionó como lugar de reunión, cautiverio, domicilio de algunos imputados y punto para recibir pagos de rescate. Otro domicilio, en Quinta Normal, fue usado reiteradamente como casa de cautiverio.

