Fiscalía abre investigación contra exministro Ward por eventuales injerencias de Hermosilla en permisos para Grupo Patio

La Fiscalía Oriente, que lleva adelante las diligencias contra Luis Hermosilla en el contexto del «Caso Audio», ha abierto una nueva línea de investigación debido a los chats entre el abogado y Felipe Ward.

El organismo persecutor evaluará si la exautoridad, quien actualmente es investigado como imputado, incurrió en irregularidades durante su gestión como ministro de Vivienda y Urbanismo en el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Según consigna Ciper Chile, Hermosilla supuestamente gestionó con Ward la obtención de permisos de construcción para acelerar el proyecto Parque Capital en la comuna de Lampa, un desarrollo a cargo de la empresa Grupo Patio, propiedad de la familia Jalaff.

Este antecedente es relevante, ya que Álvaro Jalaff fue formalizado por delitos tributarios en el marco del «Caso Factop», el cual también salió a la luz a raíz de las conversaciones de Hermosilla.

Entre 2019 y 2022, durante el período en que Felipe Ward lideraba la cartera de Vivienda, Hermosilla logró que tres Informes de Factibilidad para Construcciones (IFC), necesarios para edificar en terrenos rurales, fueran aprobados en un plazo de dos meses y medio. Normalmente, la obtención de estos permisos puede demorar hasta dos años.

Respuesta de Ward

Y el exministro desmintió las presuntas irregularidades: “Creo que se ha dicho que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el Gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos. Y en esa lista estaba este proyecto”.

"Es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato. Aquí se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos, desde el Ministerio de Vivienda se trabajó en manera coordinada con el resto de los ministerios y se impulsaron proyectos, pero no se benefició a una persona ni se impulsó un proyecto en particular".

Esta versión coincide con lo que señaló el actual titular de la cartera, Carlos Montes, tras anunciar un sumario para determinar responsabilidades en el caso de que se hayan cometido delitos.

“En el tiempo en que todo el mundo habla de la permisología es lo frecuente, que se planteen las necesidades en distintos proyectos. En sí mismo eso no constituye una irregularidad. O sea, hay que ver si eso altera o no el orden de las cosas, si influyen ciertos intereses o no, pero eso es otra discusión”, señaló Montes.

Finalmente, Montes explicó que “es muy frecuente que distintas empresas presenten solicitudes de audiencias por lobby, presenten sus proyectos y planteen la necesidad de ver ciertos obstáculos que puedan tener. Eso es parte de la actividad normal del Ministerio. En mi gestión habré recibido unos seis o siete proyectos grandes que piden audiencias por lobby para ver los problemas. Por lo tanto, eso en sí mismo, no tiene anormalidad”.

