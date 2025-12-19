Fiscal y actuar de imputados en caso conscriptos: "Bastaba que uno actuara como se esperaba para que esto no hubiese ocurrido"

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, comentó los avances en el caso conscriptos, relacionado con la muerte del recluta Franco Vargas y las graves lesiones causadas a otros seis jóvenes que cumplían su servicio militar en la Brigada Motorizada N.º 24 “Huamachuco” en 2024.

En conversación con radio ADN, el persecutor se declaró “conforme porque efectivamente el tribunal dio por acreditado todo y cada uno de los hechos de la formalización, y también las participaciones”.

El juzgado determinó arresto domiciliario para el capitán Michael Fritz y prisión preventiva para el teniente coronel Claudio Guajardo, el teniente Bjorn Wohllk, el subteniente Bastián Troncoso y el cabo enfermero Manuel Zambrano.

Respecto de las diferencias entre las medidas cautelares, Carrera explicó que Fritz, quien quedó con arresto domiciliario, “compró ciertos remedios, prestó declaración, colaboró con la investigación, se situó efectivamente en el lugar de los hechos y varias cosas que nosotros fuimos determinando, él las ratifica luego en su declaración” y que los otros imputados presentaron declaraciones distintas a los hechos que se acreditaron o que, en el caso del comandante del regimiento, falsearon documentos.

Junto con ello, acusó que la fatídica caminata se enmarcó en una serie de maltratos sistemáticos. “Para graficar esto, hay personas que sufrieron, por ejemplo, amputaciones y ni siquiera participaron en la marcha. La marcha es una situación más de las que se vivió en aquellos días”, explicó.

Estos maltratos sistemáticos, enfatizó Carrera, no eran “parte de la instrucción”. “Por eso hay que dejar claro que acá las responsabilidades son con nombre y apellido. Estas cinco personas realizaron conductas durante todos esos días sin ningún control. Porque acá si hubiese habido algún control de mando, por ejemplo, esto no hubiese ocurrido. Franco no hubiese muerto, los otros conscriptos no hubiesen sufrido lo que sufrieron”.

Y agregó que “desgraciadamente se juntaron las personas que no deberían haberse juntado, bastaba que uno de ellos, digamos, hubiera actuado como se esperaba para que esto no hubiese ocurrido", finalizó.

