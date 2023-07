Fiscal Valencia por Caso Convenios: "Existen hechos con caracteres de delito"

El fiscal nacional Ángel Valencia abordó el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio Público para investigar los traspasos de fondos desde reparticiones estatales y/o gubernamentales hacia fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, a propósito del Caso Convenios.



En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el líder persecutor aseguró que "en cada uno de los casos en donde los fiscales han iniciado investigaciones de oficio lo han hecho porque existen hechos con caracteres de delito".



"Yo no quisiera entrar en el detalle de las investigaciones, pero si evidentemente hay algunos aspectos que son comunes a casi todas ellas y que llaman la atención. Las diligencias que realicen los fiscales y las policías van a poder establecer primero si hay ilegalidades y si es que hay delitos o no. No cabe duda que todas ellas tienen apariencia de legalidad", sumó.



En la misma línea, el fiscal sostuvo que "no puedo afirmar que haya indicio de concierto ni tampoco podría desconocerlo, pero es evidente que hay algunos denominadores comunes que son llamativos, por ejemplo que se trate muchas de ellas de fundaciones constituidas valiéndose de la ley actual, no de la antigua, que era mucho más exigente".



"Esto no es un asalto a una bencinera, no es tampoco un asalto a un banco (...) en caso de investigaciones de fraude al Fisco o malversaciones, una vez que se inicia la investigación, no se formulan cargos de inmediato contra los presuntos autores. Son investigaciones de largo aliento, generalmente duran más de un año, y habrá que ver qué es lo que ocurre en cada caso, hay fundaciones que fueron creadas con larga data", afirmó.



SEGURIDAD



El mandamás del Ministerio Público se refirió al avance de la delincuencia y de bandas organizadas, señalando que "no cabe duda que tenemos un problema con el sicariato, antiguamente no teníamos la presencia del sicariato como una actividad criminal relativamente extendida".



"Hay un aumento muy significativo de homicidios con arma de fuego, más del 60% de los homicidios se cometen en la vía pública, no hay vínculos entre el victimario (...) todo eso indica que lo que hay detrás probablemente son muchos homicidios por encargo. Es uno de los desafíos que estamos abordando", agregó.



A propósito de Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados, presentado por el Gobierno la semana pasada, Valencia destacó que "al fin tenemos una cifra que es compartida por todos los agentes del Estado, estábamos viviendo una situación similar a que si estuviésemos tomando decisiones macroeconómicas sin tener una tasa de inflación realmente compartida".



"Con los recursos que tenemos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir el fenómeno del crimen organizado y mejorar la situación que enfrentamos como país en el ámbito de la delincuencia, para aumentar los niveles de seguridad de la comunidad", añadió.



Sin embargo, el fiscal nacional lamentó que "con los recursos que hoy día dispone el Ministerio Público, lamentablemente está bastante normalizado que las unidades regionales de atención a víctimas y testigos solo pueden atender en horarios hábiles, en días hábiles y en capitales regionales, salvo en excepciones en La Araucanía y Antofagasta, y eso no es razonable".



"Lo razonable es que si una víctima, por ejemplo de un delito sexual, necesita atención un sábado en la tarde nosotros podamos estar disponibles para poder prestarle atención", acotó.

PURANOTICIA