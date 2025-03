Fiscal por allanamiento a diputada Cariola: "Conforme al mérito, fue aprobado por un tribunal"

El fiscal jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, se refirió a los cuestionamientos que surgieron a raíz del allanamiento a la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, a horas de haber dado a luz a su primer hijo.

"Es una diligencia en la cual el Ministerio Público solicitó, la fiscalía regional de Coquimbo, solicitó autorizaciones judiciales, las que fueron otorgadas por parte del tribunal de garantía, sopesando cada uno de los antecedentes, respecto de los cuales fueron ejecutadas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI)", comentó desde el Congreso.

El fiscal añadió que "cualquier otra observación, cualquier otro comentario, disyuntiva o discrepancia, por cierto, deberán ser conocidas por un tribunal de garantía en la cual, el Ministerio Público, la Fiscalía en particular, dará cuenta del desarrollo de la misma".

"El hecho de que cualquier otra circunstancia, y permítanme indicarlo con todo respeto y observación, son antecedentes que, como se sabe, son de una investigación que está en pleno desarrollo, ante la cual cuyos detalles no podemos nosotros mencionar (...) iremos viendo el transcurso de cómo se vaya desarrollando este tema", precisó.

Consultado por el hecho de que Cariola anunciara que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la forma y el momento en que se produjo el allanamiento, señaló que "cualquier persona tiene derecho de poder, como cualquier ciudadano de la república, ejercer todos los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico establece".

Asimismo, se le consultó por si la Fiscalía estaba en conocimiento de que la diputada iba a dar a luz en las horas en que se programó el allanamiento, el fiscal Campos evitó entregar detalles. "No me voy a referir a ningún elemento más, porque esas son cuestiones propias de la discusión que se podría eventualmente plantear. Entiendo que el fiscal Patricio Cooper hace un par de días ya dio un detalle, de lo que se puede indicar".

Ahondando en el tema, el fiscal subrayó que "se trata de una investigación respecto de hechos que revisten carácter de delito, y todas las diligencias tienen por objeto, aclarar puntos, en este caso, garantizar otros. Se trata de una investigación que está en pleno curso (...) damos cuenta de una diligencia que hizo el Ministerio Público y conforme al mérito de los antecedentes, fue aprobada por un tribunal de garantía".

Se le consultó, además, si habrá garantías de que no se filtrarán datos del teléfono incautado -según trascendió, que contendría la grabación de las 10 horas de parto de la diputada-, el persecutor comentó que "desconozco qué contiene ese teléfono, porque son propias diligencias de investigación que desarrolla la Fiscalía".

"Respecto del tema de las filtraciones, no tan sólo quizás en esta (investigación), el Ministerio Público ha generado todas un cada una de los mecanismos para evitar, en lo mayormente posible, que éstas no se produzcan. Pero no olvidar, que también las investigaciones que tienen el carácter de secreto, para los que son ajenos a la investigación, es pública o de pleno conocimiento para quienes tienen la calidad de intervinientes", finalizó.

