Fiscal Pastén insiste en hipótesis de "negligencia inexcusable, tanto de Gendarmería como del Poder Judicial" por liberación de sicario

El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, entregó nuevos antecedentes sobre la investigación que involucra a siete funcionarios de Gendarmería imputados por la liberación de Alberto Carlos Mejía, sicario acusado del asesinato del denominado “Rey de Meiggs”.

En entrevista con Radio ADN, el persecutor detalló que “estamos avanzando. Nos faltan un par de informes que deben entregar algunos organismos auxiliares y estamos prontos a tomar decisiones procesales respecto de las personas que aparecen como imputadas”.

Precisó que la investigación se desarrolla bajo la hipótesis de negligencia grave. “Seguimos bajo la hipótesis de negligencia inexcusable, tanto de Gendarmería como del Poder Judicial”.

El fiscal confirmó que se mantiene la lista de imputados, aunque no necesariamente en todos los aspectos de la indagatoria. “Decidimos otorgar la calidad de imputados a todas las personas involucradas en el proceso administrativo que generó la liberación de Alberto Carlos Mejía”, indicó.

Como parte de las diligencias, la fiscalía solicitó la entrega de teléfonos y el levantamiento de cuentas bancarias de todos los involucrados.

En paralelo, continúa la investigación sobre la jueza Irene Rodríguez, quien firmó la orden que permitió la salida del sicario. “Con el avance, hemos ido despejando la dinámica y tan pronto adoptemos decisiones procesales, se definirá quiénes aparecen claramente involucrados”, concluyó.

