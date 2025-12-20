Fiscal Pastén advierte: “La Operación Apocalipsis debe marcar un antes y un después en Gendarmería”

Hace más de siete meses, bajo estricta reserva, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, comenzó a delinear una investigación que terminaría convirtiéndose en el mayor golpe contra la corrupción al interior del sistema penitenciario chileno. La denominada Operación Apocalipsis culminó con la detención de 47 gendarmes y 23 civiles, revelando una compleja red de delitos que operaba con absoluta impunidad en distintos recintos carcelarios del país.

En entrevista con La Tercera, el persecutor enfatizó que la magnitud del caso exige algo más que sanciones penales individuales. A su juicio, la investigación debe convertirse en un punto de inflexión institucional. “Espero que la Operación Apocalipsis sea un shock y se tomen medidas definitivas en Gendarmería, si no todo este trabajo será en vano”, advirtió, subrayando la necesidad de una respuesta estructural frente al avance del crimen organizado.

Pastén explicó que los funcionarios involucrados actuaban coludidos con personas externas, recibiendo pagos a cambio de beneficios ilegales que iban desde visitas irregulares hasta el ingreso de alimentos y teléfonos celulares. “Manejaban cantidades estratosféricas de dinero”, relató, detallando que incluso productos básicos podían alcanzar precios exorbitantes dentro de los recintos, reflejo del negocio ilícito instalado en las cárceles.

La investigación también encendió alertas sobre los mecanismos de control interno de Gendarmería. El fiscal cuestionó la ausencia de una supervisión efectiva del patrimonio de los funcionarios, planteando la necesidad de monitorear la evolución de bienes y cuentas bancarias. “La función pública implica estar disponible para explicar cómo se adquieren ciertos bienes”, sostuvo, apuntando a una mayor transparencia como herramienta preventiva.

Finalmente, Pastén recalcó que el desafío es del Estado en su conjunto. A su juicio, no es posible combatir al crimen organizado sin un control absoluto de los establecimientos penitenciarios. En ese contexto, valoró el rol de la Contraloría y llamó a que las reformas anunciadas —incluida la dependencia de Gendarmería del Ministerio de Seguridad— se traduzcan en más recursos y equipos investigativos. “Debe significar una transformación real de la institución”, concluyó.

PURANOTICIA