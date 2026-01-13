Fiscal no descarta presentar recurso de nulidad tras absolución de Claudio Crespo en caso de Gustavo Gatica

Tras la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, el fiscal regional metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz, señaló que no se descarta recurrir a instancias superiores.

“El recurso propio de las sentencias dictadas por los tribunales orales en lo penal es un recurso de nulidad, no de apelación. Se trata de sentencias de única instancia, pero vamos a lo grueso, si podría ser un elemento para recurrir contra el fallo, pero insisto, este no está dictado y, por lo tanto, todavía no se puede hablar de él”, explicó.

Consultado por el rol de la fiscal Ximena Chong, el persecutor defendió el trabajo realizado: “El caso ha sido llevado por un equipo de la Fiscalía, liderado por quien habla, como corresponde, y de cada una de las personas que ha llevado adelante esta labor, no me queda más que felicitarlos por el trabajo que han hecho”.

Agregó que “para el Estado de Derecho es importante que este tipo de situaciones, es decir, una persona que ha sido privada de su vista por un agente del Estado, sea determinada si esa conducta es dolosa y antijurídica por quien corresponde en los tribunales”.

JURISPRUDENCIA Y SISTEMA INSTITUCIONAL

Respecto a si la resolución puede marcar precedente, Armendáriz sostuvo que “todo fallo puede constituir jurisprudencia, sin duda”. Añadió que esto no le preocupa: “Al revés, me parece muy bien, ya que el sistema funciona sobre la base de los que somos intervinientes, o hacemos propuestas, y los tribunales resuelven lo que es el derecho”.

Frente a cuestionamientos que califican la absolución como un “nuevo fracaso” del Ministerio Público, el fiscal concluyó: “Lo que hay que tener presente es que la postura de la Fiscalía era querer y esperar un veredicto condenatorio, se ha resuelto otra cosa, cada cual verá los adjetivos que quiere. Esta es una causa, recordar, no está terminada”.

