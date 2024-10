Fiscal nacional Valencia y vínculo con exministro Chadwick: “No le pedí ayuda para el cargo"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este miércoles a su vínculo con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien debe declarar en calidad de imputado en el marco del caso Audio.

En conversación con T13 Radio, el persecutor aclaró que “por razones profesionales, en más de alguna vez habíamos tenido que interactuar o porque me había recomendado para tomar alguna defensa”.

Respecto a su paso por la Universidad San Sebastián, donde Chadwick era decano, Valencia indicó que “yo lo quisiera relativizar porque yo he sido durante más de 20 años profesor de postgrado e incluso en pregrado en la Universidad Alberto Hurtado y mi paso en la USS duró tres meses. Los tres meses más comentados de mi vida”.

También el fiscal nacional recordó su postulación al cargo que actualmente desempeña, en momentos que era candidato a doctorarse, pero aclaró que “yo voy a hablar con Chadwick para entrar a la universidad y aunque no es él quien contrata, no cabe duda que su opinión es muy relevante para efectos de que la universidad me haya contratado para trabajar esos tres meses”.

“No le pedí ayuda para el cargo de fiscal nacional ni nada por el estilo, pero hay un vínculo”, declaró.

