Fiscal nacional respalda acusación contra Daniel Jadue y considera "estéril" si el PC intentara revertirla

El fiscal nacional Ángel Valencia abordó la acusación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco del caso Farmacias Populares y la reunión que solicitó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para analizar su situación procesal.

En entrevista con Radio Agricultura, Valencia explicó que “en este caso la investigación fue cerrada por la fiscal a cargo y ella ya presentó acusación. Si lo hizo es porque estima que hay antecedentes suficientes para que el imputado -que ahora es acusado- sea condenado por los delitos que se señalan”.

Respecto de la motivación detrás de la solicitud del líder del PC para reunirse, Valencia prefirió no especular, descartando a su juicio que busque revertir la decisión del tribunal. Afirmó que este intento “sería estéril, porque el fiscal nacional no puede dejar sin efecto una acusación. No creo que esa sea una motivación”.

“No creo que se refiera a una petición para dejar sin efecto una acusación, porque no tenemos atribuciones para eso. Solo podríamos ver un reclamo disciplinario, o una solicitud de que esa causa sea asignada a un fiscal regional diferente”, dijo el fiscal nacional.

“El presidente del Partido Comunista (Lautaro Carmona) ha manifestado su interés de que lo recibamos en la Fiscalía, él incluso hizo una presentación. Conforme a la ley, esas presentaciones tienen que cumplir ciertas líneas, entre ellas señalar el propósito. Ese propósito no corresponde que se comunique por los diarios, sino por los canales formales”, agregó.

“Una vez que la recibamos con esas formalidades, nos vamos a poder pronunciar sobre ella. La Ley Orgánica del Ministerio Público impone a los fiscales el deber de recibir a cualquier interesado en las causas”, agregó.

“Me parece que el presidente de un partido político del cual un militante se encuentra acusado por un delito que le impediría ser electo diputado, se encuentra dentro de lo que la Ley Orgánica considera una persona interesada en una causa. Pero, aunque eso ocurra, es necesario que se manifieste a través de los procedimientos legales”, explicó.

“Hay una petición del presidente del PC, pero tiene que canalizarse cumpliendo con ciertas formalidades legales”, sentenció.

La condición de acusado complica la candidatura de Daniel Jadue a diputado por el distrito 9, que abarca las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

