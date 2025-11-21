Fiscal Nacional reitera la necesidad de fortalecer el rol operativo de las policías y dice que es "indispensable" darle más atribuciones

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, apuntó nuevamente a fortalecer el rol operativo de las policías y de ajustar el marco legal que regula sus facultades.

En conversación con Duna, el abogado señaló que “lo que hemos propuesto, y lo dijimos en la Cuenta Pública, es que es indispensable darle más atribuciones a la policía”.

En esta línea, comentó sobre las restricciones para iniciar diligencias sin instrucciones del Ministerio Público. "Tenemos una ley mala que no permite a la policía comenzar a realizar diligencias para determinar el paradero de una camioneta robada, ya que necesita pedirle una orden del fiscal”, añadió.

“En delitos comunes, en todo el mundo la policía tiene más atribuciones de actuación autónoma que en Chile”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público.

Valencia mencionó que han “propuesto es que nos permitan a nosotros delegar esas atribuciones".

Por otro lado, el Fiscal Nacional abordó su rol y el de la institución en investigaciones complejas. “En todo el mundo, en los casos más complejos como este, la Fiscalía toma la dirección desde el comienzo y tiene un control mucho más estrecho de la investigación”, indicó.

En cuanto al caso "Muñeca Bielorrusa", Valencia explicó que “la investigación no está interrumpida por la audiencia de formalización y me parece que los fiscales habrían sido negligentes si no hubiera continuado la investigación durante el debate”.

